Названа причина роста заболевших коронавирусом в Москве

На рост повлияло несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, почему в Москве появился рост заболевших коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала « Россия 1 ».

По ее словам, на рост повлияло несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, одной из причин мог стать тот факт, что столичные жители в начале осени активно вернулись в город после сезона отпусков и длительного периода изоляции.