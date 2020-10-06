\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
16°
Чтв, 08
17°
Птн, 09
15°
ЦБ USD 78.51 0.38 07/10
ЦБ EUR 92.52 0.86 07/10
Нал. USD 77.61 / 80.08 17:08
Нал. EUR 91.61 / 92.49 22:05
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
22 427
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
16 264
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
25 690
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
26 351
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Названа причина роста заболевших коронавирусом в Москве
На рост повлияло несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, почему в Москве появился рост заболевших коронавирусом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, на рост повлияло несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Кроме того, одной из причин мог стать тот факт, что столичные жители в начале осени активно вернулись в город после сезона отпусков и длительного периода изоляции.