На девяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время восстановительных работ.
Во вторник, 6 октября, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом
До 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Толстого, дом №14/19;
- улица Гоголя, дома № 46, № 48, № 49, №52, №54, №50 корпус 1;
- улица Сережина Гора (полностью);
- улица Бугровка.
До 17.00 по следующим адресам:
- улица Забайкальская, дома №11, №11 корпус 1, №12, №12а, №23;
- улица Мервинская, дома с №2б по №10;
- улица 1-й Мервинский проезд;
- улица 2-й Мервинский проезд;
- улица Вишневая, дома с №1 по №11 (частный сектор).