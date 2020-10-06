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Касимовца арестовали за убийство, нападения и другие преступления
Он признал вину.

Касимовца арестовали за несколько преступлений, в том числе убийство. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что вечером 22 марта 2020 года 27-летний мужчина выпивал и поссорился со своей родственницей. Он взял нож и несколько раз ударил 52-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Во время расследования выяснилось, что он причастен к другим преступлениям.

В феврале-марте 2020 года касимовец напал на мужчину у магазина, угрожал убийством двум женщинам, связал одну из них, порезал ножом четыре резиновые покрышки на автомобиле, стоящем во дворе его дома.

Возбуждены дела по части 1 статьи 162 УК, части 1 статьи 127 УК, части 1 статьи 119 УК, части 2 статьи 167 УК.

Касимовец признал вину. Материалы передали в суд.