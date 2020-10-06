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Калужанин порезал свою девушку и убил защитившего ее друга
Он более 30 раз ударил приятеля ножом.

Калужанин порезал свою девушку и убил друга, который ее защитил. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 12 февраля 2020 года, когда компания находилась в квартире в центре города. 28-летний обвиняемый поссорился со своей 24-летней сожительницей и стал наносить ей ножевые ранения. 39-летний знакомый защитил девушку, закрыв ее собой. Ему калужанин нанес более 30 ударов ножом, мужчина скончался от полученных травм.

Когда девушка стала звать на помощь, ее сожитель убежал. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30 пункту «а» части 2 статьи 105 УК. Материалы передали в суд.