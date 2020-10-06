Госуслуги запустили сервис электронных больничных

Теперь нет необходимости записывать или запоминать номер больничного после его оформления.

На портале государственных услуг запустили сервис электронных больничных, передает РИА Новости.

Пользователи могут получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с сервисом электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН)

Кроме того, в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, а также враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.