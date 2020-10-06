Фото: в рязанском селе из-за сухой травы произошел пожар

Пожар тушили 19 спасателей.

В рязанском селе из-за сухой травы сгорели четыре сарая, пишет ИД «Пресса».

ЧП произошло в понедельник, 5 октября, в путятинском селе Унгор на улице Грачевка.

Известно, что на площади 200 квадратных метров горела сухая трава и четыре надворные постройки.

«Если бы не удалось вовремя потушить, огонь перекинулся бы на соседние дома», — говорит житель села Владимир Чикунаев.

Пожар тушили 19 спасателей и шесть добровольных дружинников. Пострадавших нет.