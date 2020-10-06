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Еще у 54 рязанцев подтвердился коронавирус
Всего за время пандемии в регионе заболели 8 476 человек.

Еще у 54 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил столичный оперштаб.

55 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

Всего за время пандемии в регионе заболели 8 476 человек, выздоровели 6 819, 52 умерли.

В России за сутки зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса.

Всего по России выявили 1 237 504 случая COVID-19. Умерли 188 человек, за все время скончались 21 663 человека.

Выздоровели 6 252 человека, общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 988 576 человек.