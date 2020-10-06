Энергетики «Россети Центр и Приволжье» поддержали фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Энергетики организуют и проводят мероприятия, направленные на формирование энергоэффективного образа жизни.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче привлекает внимание к вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Пятый год подряд сотрудники «Россети Центр и Приволжье» поддерживают проект, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики организуют и проводят мероприятия, направленные на формирование энергоэффективного образа жизни, обучающие мероприятия для детей и подростков.

Так, сотрудники удмуртского филиала компании пятый раз стали участниками праздника для всей семьи, который прошел 19 сентября в Государственном зоологическом парке Удмуртии. В мероприятии приняли участие более 2500 детей и взрослых со всей республики.

В ряде регионов прошли Дни открытых дверей и экскурсии на энергообъекты. Например, в ивановском филиале прошел День открытых дверей для студентов Ивановского энергетического университета. Будущие специалисты-энергетики посетили одну из самых современных подстанций ивановской энергосистемы — ПС 110 кВ «Ивановская-15».

В Калужской области в Доме культуры города Медынь при поддержке энергетиков прошел интеллектуально-познавательный командный турнир для школьников — ЭнергоКвиз #ВместеЯрче .

Итоги Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче подведут на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Форум является главной площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития отрасли.