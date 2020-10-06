\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
16°
Чтв, 08
16°
ЦБ USD 78.13 0.04 06/10
ЦБ EUR 91.66 0.08 06/10
Нал. USD 78.05 / 80.24 12:17
Нал. EUR 91.9 / 92.70 12:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
21 046
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
14 891
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
24 327
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
24 974
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Энергетики «Россети Центр и Приволжье» поддержали фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче
Энергетики организуют и проводят мероприятия, направленные на формирование энергоэффективного образа жизни.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче привлекает внимание к вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Пятый год подряд сотрудники «Россети Центр и Приволжье» поддерживают проект, сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики организуют и проводят мероприятия, направленные на формирование энергоэффективного образа жизни, обучающие мероприятия для детей и подростков.

Так, сотрудники удмуртского филиала компании пятый раз стали участниками праздника для всей семьи, который прошел 19 сентября в Государственном зоологическом парке Удмуртии. В мероприятии приняли участие более 2500 детей и взрослых со всей республики.

В ряде регионов прошли Дни открытых дверей и экскурсии на энергообъекты. Например, в ивановском филиале прошел День открытых дверей для студентов Ивановского энергетического университета. Будущие специалисты-энергетики посетили одну из самых современных подстанций ивановской энергосистемы — ПС 110 кВ «Ивановская-15».

В Калужской области в Доме культуры города Медынь при поддержке энергетиков прошел интеллектуально-познавательный командный турнир для школьников — ЭнергоКвиз #ВместеЯрче.

Итоги Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче подведут на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Форум является главной площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития отрасли.