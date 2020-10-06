Елене Малышевой показали «Чемодан здоровья» в рязанской ОКБ
Также телеведущая ознакомилась с производством противогриппозной вакцины Ультрикс.
Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева побывала в рязанской ОКБ. Об этом пишет
Малышевой показали «Чемодан здоровья», который выдают пациентам с несколькими хроническими заболеваниями и маломобильным людям, а с весны этого года — пациентам с covid-19.
Прибор имеет бесконтактный термометр, пульсометр, тонометр, весы, кардиограф.
При помощи устройства врачи дистанционно контролируют здоровье пациентов.
Как отметила Малышева, такие технологии заслуживают внимания и тиражирования на всю страну.
Также телеведущая ознакомилась с производством противогриппозной вакцины Ультрикс.