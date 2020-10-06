Елене Малышевой показали «Чемодан здоровья» в рязанской ОКБ

Также телеведущая ознакомилась с производством противогриппозной вакцины Ультрикс.

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева побывала в рязанской ОКБ. Об этом пишет ТКР .

Малышевой показали «Чемодан здоровья», который выдают пациентам с несколькими хроническими заболеваниями и маломобильным людям, а с весны этого года — пациентам с covid-19.

Прибор имеет бесконтактный термометр, пульсометр, тонометр, весы, кардиограф.

При помощи устройства врачи дистанционно контролируют здоровье пациентов.

Как отметила Малышева, такие технологии заслуживают внимания и тиражирования на всю страну.

Также телеведущая ознакомилась с производством противогриппозной вакцины Ультрикс.