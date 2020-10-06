Центр Калуги перекроют из-за съемок фильма

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Центр Калуги перекроют из-за съемок фильма. Об этом сообщили в горуправе.

Движение транспорта запретят с 20:00 23 октября до 00:00 26 октября на улицах:

Дарвина (от улицы Космонавта Пацаева до улицы Ленина);

Театральная (от улицы Карпова до улицы Достоевского);

Чебышева (от улицы Театральная до улицы Достоевского).

С 7:00 до 20:00 27 октября на улицах:

Воскресенская (от улицы Дарвина до улицы Карпова);

пер. Воскресенский (от улицы Луначарского до улицы Воскресенская).

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.