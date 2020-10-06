Центр Калуги перекроют из-за съемок фильма
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Центр Калуги перекроют из-за съемок фильма. Об этом сообщили в горуправе.
Движение транспорта запретят с 20:00 23 октября до 00:00 26 октября на улицах:
- Дарвина (от улицы Космонавта Пацаева до улицы Ленина);
- Театральная (от улицы Карпова до улицы Достоевского);
- Чебышева (от улицы Театральная до улицы Достоевского).
С 7:00 до 20:00 27 октября на улицах:
- Воскресенская (от улицы Дарвина до улицы Карпова);
- пер. Воскресенский (от улицы Луначарского до улицы Воскресенская).
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.