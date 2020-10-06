Бурмистров поручил убрать свалки в районе Кузьмина оврага и Портового проезда
10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.
Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел совещание по вопросу ликвидации несанкционированных свалок, сообщили на сайте мэрии.
Речь шла о работах в районе Кузьмина оврага и Портового проезда. Так, 10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.
Бурмистров подчеркнул, что «территории здесь нужно максимально привести в порядок». К уборке привлекут муниципальные предприятия, организации, располагающиеся вблизи участков, активную общественность.
Кроме того, ведется работа по ограничению въездов к этим территориям.