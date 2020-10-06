Бурмистров поручил убрать свалки в районе Кузьмина оврага и Портового проезда

10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел совещание по вопросу ликвидации несанкционированных свалок, сообщили на сайте мэрии.

Речь шла о работах в районе Кузьмина оврага и Портового проезда. Так, 10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.

Бурмистров подчеркнул, что «территории здесь нужно максимально привести в порядок». К уборке привлекут муниципальные предприятия, организации, располагающиеся вблизи участков, активную общественность.

Кроме того, ведется работа по ограничению въездов к этим территориям.