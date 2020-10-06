\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
16°
Чтв, 08
17°
ЦБ USD 78.51 0.38 07/10
ЦБ EUR 92.52 0.86 07/10
Нал. USD 77.61 / 79.56 17:08
Нал. EUR 91.61 / 92.49 17:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
21 945
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
15 788
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
25 214
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
25 868
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Бурмистров поручил убрать свалки в районе Кузьмина оврага и Портового проезда
10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел совещание по вопросу ликвидации несанкционированных свалок, сообщили на сайте мэрии.

Речь шла о работах в районе Кузьмина оврага и Портового проезда. Так, 10 октября, работы запланированы в районе Портового проезда.

Бурмистров подчеркнул, что «территории здесь нужно максимально привести в порядок». К уборке привлекут муниципальные предприятия, организации, располагающиеся вблизи участков, активную общественность.

Кроме того, ведется работа по ограничению въездов к этим территориям.