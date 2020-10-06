Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России

Российские туроператоры продлили продажи туров в Турции до конца ноября.

Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России, передает РИА Новости.

Установлено, что турецкие курорты за месяц посетили примерно 517 тысяч отдыхающих из России.

На втором месте по числу туристов, выбравших Анталью, Украина, а на третьем — Великобритания.

В Минкульте Турции добавили, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Анталью с начала года въехали более 2.5 миллионов туристов.