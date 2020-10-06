Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России
Российские туроператоры продлили продажи туров в Турции до конца ноября.
Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России,
Установлено, что турецкие курорты за месяц посетили примерно 517 тысяч отдыхающих из России.
На втором месте по числу туристов, выбравших Анталью, Украина, а на третьем — Великобритания.
В Минкульте Турции добавили, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Анталью с начала года въехали более 2.5 миллионов туристов.