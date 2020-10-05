Жителю Калужской области дали 11 лет за убийство друга

Приговор вступил в законную силу.

30-летнему жителю Думиничей вынесен приговор за убийство друга, сообщили в областной прокуратуре в понедельник, 5 октября.

Трагедия случилась в декабре 2019 года. Друзья выпивали, а потом поссорились. По словам подсудимого, он не хотел убивать друга. В ходе ссоры он сказал, что зарежет его. Тот ему не поверил, тогда преступник нанес другу ножом один удар в область сердца, от которого потерпевший умер.

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и осудил на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.