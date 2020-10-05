За выходные в Рязани остановили почти 50 пьяных водителей

В пятницу и выходные, 2-4 октября, рязанские автоинспекторы провели очередные рейды.

В пятницу и выходные, 2-4 октября, рязанские автоинспекторы провели очередные рейды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС остановили 46 пьяных водителей. Семеро из них отказались пройти алкотест, еще 10 сели за руль нетрезвыми повторно.

Также автоинспекторы сообщили о трех нарушениях водителями автобусов и 50 нарушений ПДД со стороны пешеходов. В 27 автомобилях неправильно перевозили детей.

Кроме того, 162 водителя остановили за «тонировку», 22 нарушения совершили мотоциклисты.