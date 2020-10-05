За выходные у рязанцев похитили более миллиона с банковских карт

По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела.

В выходные три рязанца стали жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшим на телефон звонили незнакомцы. Они представлялись работниками службы безопасности и сообщали, что неизвестные пытаются перевести деньги с их счетов. Для того, чтобы обезопасить себя, злоумышленники просили сообщить данные карты и следовать указаниям.

Таким образом, рязанцы предоставляли доступ к сбережениям и лишались денег.

Со счета 31-летнего рязанского врача пропали 180 тысяч рублей, а с банковской карты 51-летнего жителя села Захаров — 770 тысяч рублей.

У 33-летней рязанки злоумышленник похитил 60 тысяч рублей.

В сумме у жителей Рязанской области украли 1 миллион 10 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.