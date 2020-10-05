Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID

По словам врача, иммунитет к данному виду коронавируса сохраняется полгода после болезни.

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, когда переболевший COVID-19 пациент может заразиться вновь, передает РБК.

По словам врача, иммунитет к данному виду коронавируса сохраняется полгода после болезни.

Специалист понаблюдал за пациентами и пришел к выводу, что количество антител начинает уменьшаться в период от трех до четырех месяцев, а к пятому-шестому клеточный иммунитет прекращает отвечать на коронавирусный антиген.