Видео: в московском метро избили кашлявшую женщину без маски

За женщину вступились пассажиры.

В метро Москвы избили женщину, которая ехала в вагоне метро без медицинской маски и кашляла. Об этом пишут « Известия ».

Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». Мужчина подошел к женщине еще на платформе. Он толкнул ее, потом набросился с кулаками уже в поезде.

За женщину вступились пассажиры. Очевидцы отметили, что мужчина накинулся на пострадавшую из-за того, что она была без маски и кашляла.

Видео произошедшего появилось в сети.