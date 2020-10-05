Видео: в московском метро избили кашлявшую женщину без маски
За женщину вступились пассажиры.
В метро Москвы избили женщину, которая ехала в вагоне метро без медицинской маски и кашляла. Об этом пишут «
Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». Мужчина подошел к женщине еще на платформе. Он толкнул ее, потом набросился с кулаками уже в поезде.
За женщину вступились пассажиры. Очевидцы отметили, что мужчина накинулся на пострадавшую из-за того, что она была без маски и кашляла.
Видео произошедшего появилось в сети.