Видео: две рязанки спели в шоу «Ты супер» на НТВ
За девушек проголосовали все члены жюри.
18-летние рязанки спели в шоу «Ты супер!» на НТВ. Анастасия Дурина спела композицию L.O.V.E. Фрэнка Синатры. Валерия Шилкина исполнила песню «Оренбургский пуховый платок» Людмилы Зыкиной .
За девушек проголосовали все члены жюри: композитор Игорь Крутой, певец Алексей Воробьев, певица Диана Арбенина, певица Елка.
«Ты супер!» — российский международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.