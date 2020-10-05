В Рязанской области в розыск объявили должника по алиментам

Он не выплачивает алименты несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения.

В Рязанской области разыскивают Алексея Жданова, долг по алиментам которого составляет 246 тысяч 617 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина 1988 года рождения родом из Новомичуринска. Он не выплачивает алименты несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения. По месту регистрации он не проживает и не выходит на связь с приставами. Его объявили в розыск.

Рязанцев, которым известна информация о мужчине, попросили обратиться в дежурную часть по телефону 8 (4912) 29 45 00.