В рязанском цирке нашли нарушения

Специалисты проверили цирк совместно с прокуратурой Советского района.

В рязанском цирке нашли нарушения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты проверили цирк совместно с прокуратурой Советского района. Выяснилось, что там неправильно хранили продукты для кормления животных, отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность и качество.

Во время проверки нашли кормовые добавки и лекарства с истекшими сроками годности. Поилок для животных не было.

Кроме того, в цирке ежедневно не регистрировали физическое состояние животных, их клиническое здоровье, их кормление и поение, а также время дрессировок.

В организации также отсутствовали план мероприятий по дератизации и дезинсекции, а также документы, подтверждающие их проведение;

В помещении для содержания свиней нашли тараканов. 24 сентября прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Должностное лицо организации филиала ФКП «Росгосцирк» привлекли к ответственности, по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.