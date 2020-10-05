В рязанском цирке нашли нарушения. Об этом
Специалисты проверили цирк совместно с прокуратурой Советского района. Выяснилось, что там неправильно хранили продукты для кормления животных, отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность и качество.
Во время проверки нашли кормовые добавки и лекарства с истекшими сроками годности. Поилок для животных не было.
Кроме того, в цирке ежедневно не регистрировали физическое состояние животных, их клиническое здоровье, их кормление и поение, а также время дрессировок.
В организации также отсутствовали план мероприятий по дератизации и дезинсекции, а также документы, подтверждающие их проведение;
В помещении для содержания свиней нашли тараканов. 24 сентября прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Должностное лицо организации филиала ФКП «Росгосцирк» привлекли к ответственности, по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.