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В России предложили ввести социальный налоговый вычет
Мера предлагается для малообеспеченных граждан.

В России хотят ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума. Мера предлагается для малообеспеченных граждан, пишет «Российская газета».

Как сообщает издание, это следует из соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительства страны на ближайшие три года.

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня, не платят подоходный налог.

Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, но после уплаты налога в 13%, его реальный доход станет ниже прожиточного минимума.