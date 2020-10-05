В России предложили ввести социальный налоговый вычет

Мера предлагается для малообеспеченных граждан.

В России хотят ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума. Мера предлагается для малообеспеченных граждан, пишет « Российская газета ».

Как сообщает издание, это следует из соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительства страны на ближайшие три года.

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определенного уровня, не платят подоходный налог.

Например, работник получил зарплату на уровне МРОТ, но после уплаты налога в 13%, его реальный доход станет ниже прожиточного минимума.