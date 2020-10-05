В Роскачестве назвали лучшие плавленные сыры

В одной из образцов нашли антибиотик.

Роскачество провело повторное исследование плавленного сыра. В результате испытаний 2019 года ни одному образцу не удалось набрать 5 баллов.

В обновленный рейтинг вошли продукты 21 торговой марки. Наиболее высокие оценки (выше 4,8 балла) получили Hochland, Viola и «Экомилк». С показателем 4,6 балла одним из лидеров оказался «Карат».

Отмечается, что в продукции «Просто!» и Rokler почти ничего не изменилось в лучшую сторону.

Практически во всех сырах белка меньше, чем установлено требованиями Роскачества, а лактозы, наоборот, больше. По содержанию лактозы замечаний не оказалось только к Viola.

В составе сыра «Витако» обнаружили антибиотик левомицетин в количестве, превышающем допустимые нормы. Его рейтинг обнулили.