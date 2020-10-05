В Калуге двух работников водоканала насмерть засыпало землей

Возбуждено уголовное дело

Двое мужчин погибли в траншее на Грабцевском шоссе в Калуге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Калужской области.

По информации ведомства, 4 октября около 15:00 при проведении земляных работ на Грабцевском шоссе погибли два работника водоканала.

По версии следователей, на участке шли работы по прокладке канализации. На одном из участков стены траншеи обрушились и произошел обвал грунта. На дне траншеи в тот момент находились двое мужчин — работников водоканала 38 и 48 лет. Их засыпало землей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Устанавливаются обстоятельства происшествия.