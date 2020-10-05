Столетие «Росгосстраха» отметят выпуском почтовой марки

В юбилейном для «Росгосстраха» 2021 году старейшей страховой компании страны посвятят почтовую марку.

В юбилейном для «Росгосстраха» 2021 году старейшей страховой компании страны посвятят почтовую марку. Комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты утвердила тематический план издания почтовых марок на 2021 год, в котором в числе важных памятных дат, достойных быть запечатленными в филателистической продукции, значится и 100-летие «Росгосстраха».

Разработку дизайна юбилейной марки и ее выпуск будет осуществлять АО «Марка» — единственное предприятие России, уполномоченное изготавливать как государственные знаки почтовой оплаты, так и специальные почтовые штемпели.

Как отметил гендиректор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин, это не просто старейшая компания. «Мы остается самой известной и самой народной компанией, которой были на протяжении всех 100 лет своей истории. И нам очень приятно, что вклад наших предшественников в формирование системы государственного страхования и заслуги многих поколений страховщиков, обеспечивающих миллионы россиян надежной финансовой защитой, будут отмечены «именной» маркой к юбилею «Росгосстраха», — сказал он.

«Росгосстрах», который является правопреемником советского Госстраха, уже удостаивался права использовать свой логотип на почтовой продукции. В канун 70-летия государственного страхования СССР в 1991 году выпустили художественный маркированный конверт.