«Снова на лед». В Рязани стартовал десятый сезон НХЛ

В день открытия для журналистов прошла пресс-конференция.

В субботу, 3 октября, во дворце спорта «Десант» состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа Х Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области — Ночной хоккейной лиги сезона 2020-2021 годов.

В день открытия для журналистов прошла пресс-конференция, в которой поучаствовали: региональный представитель НХЛ в Рязанской области, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов, заместитель директора фонда НХЛ России Сергей Пилюгин, замминистра региональной культуры и туризма Игорь Мишин и начальник городского управления по физкультуре и спорту Кирилл Сосунов. Сергей Пилюгин поздравил всех с открытием сезона и отметил, что хоккей в Рязани находится в непрерывном развитии, а количество участников ежегодно увеличивается.

«В Рязанской области уже создано 22 команды по хоккею и с каждым годом желающих становится все больше. К таким показателям другие регионы только стремятся», — добавил Пилюгин.

Представители минспорта и администрации города отметили: «Мы двигаемся к тому направлению, чтобы к 2024 году уже 55% рязанцев занимались спортом, и это реальная задача».

Региональный представитель НХЛ Олег Смирнов рассказал, что Рязанская область является эталоном, поэтому необходимо поддерживать высокий уровень и хоккеистам, и судьям, и организаторам соревнований.

По его словам, в новом сезоне, с октября по март вновь сыграет два дивизиона: «Лига Надежды» и «Любитель 40+". Всего на лед выйдет 30 команд и около 700 рязанских хоккеистов-любителей.

«В этом году нас очень выручила ледовая арена «Десант». На оставшихся двух аренах команды бы уже не уместились, ведь за сезон проходит более 300 матчей. К тому же участникам нужно еще и тренироваться. Поэтому мы ждем ледовый дворец на Шевченко. Большая надежда, что он расширит наши возможности», — подчеркнул Олег Смирнов.

В завершении конференции он отметил, что в связи с непростой ситуацией с пандемией, были продуманы все варианты, чтобы провести чемпионат Рязанской области. Смирнов выразил надежду, что победитель рязанской НХЛ выступит на фестивале в Сочи, который «является украшением хоккейной лиги».

Напомним, что проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан в 2011 году по инициативе и при участии президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель: развитие и популяризация массового любительского хоккея в России. В настоящий момент является проектом №1 в развитии массового спорта в стране.

В течение 9 лет Лига динамично развивается в России и за рубежом. Рязанская область на протяжении восьми сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань» регион носит звание «Рязань — Столица любительского хоккея».