СМИ: в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу
Отмечается, что одним из вариантов является возвращение пропускного режима.
Московские власти обсуждают несколько сценариев по ужесточению мер из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом
Сообщается, что наихудший вариант предусматривает введение пропускной системы. Согласно второму сценарию, самоизоляцию введут в течение двух недель, если ситуация не стабилизируется.
В самой мэрии заявили, что говорить о жестких ограничениях преждевременно. Сейчас планируется отслеживать тенденцию распространения COVID-19 и эффекты от введенных ограничений.