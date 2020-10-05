СМИ: в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу

Отмечается, что одним из вариантов является возвращение пропускного режима.

Московские власти обсуждают несколько сценариев по ужесточению мер из-за борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что наихудший вариант предусматривает введение пропускной системы. Согласно второму сценарию, самоизоляцию введут в течение двух недель, если ситуация не стабилизируется.

В самой мэрии заявили, что говорить о жестких ограничениях преждевременно. Сейчас планируется отслеживать тенденцию распространения COVID-19 и эффекты от введенных ограничений.