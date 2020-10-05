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СМИ: в течение двух недель режим самоизоляции введут во всех регионах
Решение о «тотальном карантине» примут после 19 октября.

Режим полной самоизоляции могут ввести в течение двух недель не только в Москве, но и во всех регионах России, если число зараженных коронавирусом продолжит расти. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на руководство Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», — отметил собеседник агентства из Курганской области.

В Тюменской и Свердловской областях сообщили о возможном закрытии движения между регионами, такое же мнение озвучили в Екатеринбурге.

Источник URA.RU, близкий к правительству Москвы, заявил, что о введении ограничительных мер уже предупредили местные крупные культурные площадки.

Отмечается, что решение о «тотальном карантине» примут после 19 октября, когда закончатся каникулы в школах.