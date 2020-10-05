Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две.

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Минпросвещения в понедельник, 5 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели продлятся две — с 5-го по 18 октября. Сообщалось, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели.

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова объяснила это решение ростом заболеваемости COVID-19 среди детей после начала учебного года.

Позже в Минпросвещения опровергли информацию.