Рязанец обменял ржавые монеты на 15 тысяч

Где мужчина взял 7 мешков монет с плесенью и ржавчиной, неизвестно.

Рязанец обменял ржавые монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей на 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в Банке России.

Где мужчина взял 7 мешков монет с плесенью и ржавчиной, неизвестно. Он принес деньги в банк, откуда их направили на проверку.

Специалисты вручную перебрали все мешки, рассортировав деньги по характеру повреждений. За 8 дней они «опознали» 8402 монеты.

Теперь банк, в который обратился рязанец, перечислит ему почти 15 тысяч рублей.