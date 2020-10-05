Рязанцы завоевали награды Кубка России по рукопашному бою

Участниками соревнований стали более 200 человек из 38 регионов.

Рязанцы завоевали награды Кубка России по рукопашному бою, который прошел 2-3 октября в «Академии единоборств». Участниками соревнований стали более 200 человек из 38 регионов.

По итогам личных соревнований в весовой категории свыше 75 кг 2 место заняла рязанка Анастасия Смотрова, в весе до 70 кг третьей стала рязанка Екатерина Дударева.

Девушки учатся в Академии ФСИН, они воспитанницы СШОР «Юпитер» и тренеров Дениса Фалеева, Андрея Трунтягина и Вячеслава Новикова.

В командном зачете среди женщин 1 место завоевала рязанская команда, на втором Тульская область, на третьем Краснодарский край. Среди мужских команд лидировал Ставропольский край, на втором месте Москва, на третьем Волгоградская область.