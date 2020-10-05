Рязанца наказали за незаконный ремонт военной техники

Он незаконно заработал более 13 миллионов рублей.

Рязанского предпринимателя наказали за незаконный ремонт военной техники. 49-летний мужчина — гендиректор местной фирмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В марте 2020 года сотрудники полиции и ФСБ установили, что в 2014—2016 годах грузовики нескольких военных частей ремонтировали в автомастерской, у которой не было на это лицензии. За это время гендиректор незаконно заработал более 13 миллионов рублей.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК. Его признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей.