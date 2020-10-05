«Ростелеком» поддержал Есенинский праздник поэзии в Рязани

Цифровой провайдер обеспечил доступ в интернет для организации видеотрансляции с главной сцены праздника

«Ростелеком» поддержал Всероссийский есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая Родина…». Мероприятие прошло 3 октября в Константинове.

Цифровой провайдер обеспечил доступ в интернет для организации видеотрансляции с главной сцены праздника на портал культура. РФ, благодаря чему все желающие могли следить за ходом мероприятия на родине поэта в режиме реального времени.

На главной сцене вручали награды и благодарности работникам культуры Рязанской области. Состоялись награждение лауреатов региональной премии имени Есенина в области литературы и искусства и чествование лауреатов одноименного Всероссийского поэтического конкурса, проводимого Союзом писателей России.

Одним из важных гостей праздника стал народный артист России Сергей Безруков, который привез рязанцам спектакль «Хулиган. Исповедь».

«Во время подготовки к празднованию юбилейной даты в музее-заповеднике проведена большая работа. Воссозданы Каретный двор, оранжерея, баня на территории имения Лидии Ивановны Кашиной, где созданы новые интересные экспозиции, с которыми познакомились гости Всероссийского есенинского праздника поэзии. В течение всего дня работали различные тематические площадки. Конечно, из-за непростой ситуации в стране и мире не все смогли приехать на торжество, поэтому вдвойне приятно, что технический партнер в лице компании „Ростелеком“ поддержал онлайн-трансляцию мероприятия», — рассказал Борис Иогансон, директор музея-заповедника Есенина.

«Наша компания регулярно выступает техническим партнером крупных социально значимых и культурных событий. Мы были рады поучаствовать в таком знаковом для рязанского региона мероприятии. „Ростелеком“ имеет большой опыт и необходимую инфраструктуру для обеспечения прямых трансляций и межстудийного ТВ-обмена передаваемых телевизионных сигналов. На сегодняшний день компания внедряет новые услуги для развития внутреннего туризма и культуры, участвует в создании интерактивных музейных кварталов и разносторонне поддерживает развитие цифрового туризма, в частности, в Центральном федеральном округе», — отметил Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Высокоскоростной доступ в интернет, который «Ростелеком» предлагает всем своим корпоративным клиентам, позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об интернете от «Ростелекома» можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте компании или в офисах продаж.