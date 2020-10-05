Роспотребнадзор рассказал о самоизоляции после прививки от COVID-19

После вакцинации также требуется носить маску.

В Роспотребнадзоре заявили, что до и после вакцинации от коронавируса желательна самоизоляция, поскольку пока нет точной информации о влиянии болезни на иммунитет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации", — отметили в Роспотребнадзоре.

После вакцинации также требуется носить маску для защиты от других заболеваний.