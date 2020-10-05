\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
17°
Втр, 06
17°
Срд, 07
17°
ЦБ USD 78.13 0.04 06/10
ЦБ EUR 91.66 0.08 06/10
Нал. USD 78.15 / 79.9 17:55
Нал. EUR 91.9 / 92.9 19:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
19 136
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
13 026
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
22 448
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
23 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рокотянская вручила награды рязанским педагогам
Она поздравила рязанцев с Днем учителя и Днем воспитателя.

В понедельник, 5 октября, глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила руководителей рязанских образовательных учреждений, учителей, воспитателей детских садов. Собрание было посвящено Дню учителя и Дню воспитателя.

«Неслучайно два таких теплых праздника стоят рядом в календаре. С самого раннего детства наших детей вы находитесь рядом с ними — встречаете совсем малышей и провожаете во взрослую жизнь юношей и девушек. Вашу поистине материнскую заботу они вспоминают всю свою жизнь. Спасибо за ваш труд», — сказала Рокотянская.

Юлия Рокотянская вручила лучшим педагогам награды Рязанской городской думы.