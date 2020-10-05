Рокотянская вручила награды рязанским педагогам

Она поздравила рязанцев с Днем учителя и Днем воспитателя.

В понедельник, 5 октября, глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила руководителей рязанских образовательных учреждений, учителей, воспитателей детских садов. Собрание было посвящено Дню учителя и Дню воспитателя.

«Неслучайно два таких теплых праздника стоят рядом в календаре. С самого раннего детства наших детей вы находитесь рядом с ними — встречаете совсем малышей и провожаете во взрослую жизнь юношей и девушек. Вашу поистине материнскую заботу они вспоминают всю свою жизнь. Спасибо за ваш труд», — сказала Рокотянская.

Юлия Рокотянская вручила лучшим педагогам награды Рязанской городской думы.