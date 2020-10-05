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Путин поручил продлить упрощенный порядок получения справок
Облегченный режим действовал до 1 октября.

Владимир Путин заявил, что до конца года нужно продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок. Об этом передает РИА Новости.

Во время встречи президента с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции Путину напомнили, что во время пандемии был введен облегченный режим сбора и подачи документов в органы соцзащиты и центр соцобслуживания, который действовал до 1 октября.

Президента попросили продлить этот порядок.

«Обязательно с правительством на этот счет поговорим», — сказал Путин в ответ.