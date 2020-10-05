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Путин назвал несерьезными разговоры о переходе на удаленное обучение
По словам главы государства, в России уровень образования не снизился в связи с пандемией.

Президент Владимир Путин заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. Об этом он сообщил на встрече в режиме видеоконференции с преподавателями и студентами педагогических вузов, передает ТАСС.

Президент отметил, что в период ограничений было сложно как школьникам, так родителям и учитям. По словам главы государства, в России уровень образования не снизился в связи с пандемией.

Также Путин заявил, что в 2021 году нужно обеспечить доступ детей к широкополосному интернету.