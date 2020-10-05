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Появились фото сгоревшего в Ряжске автомобиля, в котором нашли труп
Пожарные, приехавшие на место, нашли в машине мужчину без признаков жизни.

ИД «Пресса» опубликовало фото автомобиля, сгоревшего в Ряжске.

Пожар произошел в воскресенье, 4 октября, около 8:40. Легковушка загорелась в 20-30 метрах от дороги на Рязань, в лесопосадке, перед въездом в Ряжск.

Пожарные, приехавшие на место, нашли в машине мужчину без признаков жизни. По предварительной информации, это 28-летний житель Кораблинского района.

Отмечается, что очаг возгорания мог находиться в багажном отсеке. Повредилось лакокрасочное покрытие, внутренняя отделка, два задних колеса машины.

На месте работал дежурный караул ПСЧ № 29 из трех человек и одна автоцистерна.

Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области начал проверку по факту произошедшего.