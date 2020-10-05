Пьяный водитель устроил аварию в Сасове, пострадал ребенок

Травмы получил 4-летний ребенок.

Вечером в воскресенье, 4 октября, в Сасове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 21:00 около дома №21 по Промышленному проезду 37-летний водитель Mitsubishi Outlander врезался в «ВАЗ-21154» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате травмы получили водитель «пятнадцатой» и его 4-летний пассажир, а также 52-летний пассажир Mitsubishi.

Оказалось, что водитель иномарки был пьян, алкотест показал 1.031 промилле на литр выдыхаемого воздуха.