Опрос показал, сколько россиян хотят сделать прививку от коронавируса

Некоторые вовсе не верят в существование Covid-19.

Только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, передает РБК.

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% - считает, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке. За обязательный характер процедуры высказались 7% респондентов.

Также больше половины опрошенных (52%) ждут второй волны коронавирусной пандемии, 37% думают, что ее не будет. 11% вовсе не верят в существование COVID-19.