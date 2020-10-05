Общественники попросили проанализировать расходы на «Наташкин» парк

Обращение активисты направили в мэрию.

ОНФ попросило власти Рязани проанализировать эффективность расходов на благоустройство Верхнего городского парка. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Активисты направили в администрацию Рязани обращение, в котором попросили чиновников проанализировать расходы на благоустройство парка. В сообщении отметили, что за два года на реконструкцию территории площадью около двух гектар потратили более 80 млн рублей, а еще 20 млн администрация планирует освоить в следующем строительном сезоне.

Также общественники подчеркнули, что на первую очередь благоустройства потратили 43 млн рублей. В парке уложили новую тротуарную плитку, спилили деревья.

По словам активистов, часть рязанцев была недовольна уничтожением клумбы в восточной части парка, вместо которой появилась небольшая площадь из тротуарной плитки. В сообщении отметили, что у горожан также возникли вопросы из-за спила деревьев, которые, по мнению рязанцев, были здоровыми.

После аукционов, проведенных в 2020 году, на дополнительное благоустройство парка выделили 30,7 млн рублей, на эти средства обустроили освещение, установили архитектурные формы, лавочки, урны. Также планируется установить детскую площадку.

В ОНФ добавили, что в 2021 году власти намерены провести третью очередь благоустройства парка, на что запланировано еще около 20 млн. Предполагается, что среди населения проведут голосования, в рамках которого рязанцы определят виды первоочередных работ, среди которых устройство входных групп, реконструкция ограждения, устройство видеонаблюдения, устройство дорожек в районе остановки общественного транспорта, организация wi-fi зоны и другое.

«В итоге объем потраченных на благоустройство парка средств за 3 года превысит 100 миллионов рублей. При этом площадь парка совсем небольшая — она составляет порядка 2 гектар», — говорится в сообщении.

Общественники привели в пример площадь спортивно-рекреационного кластера «Парк Стрит» в городе Сасово, благоустроенного в 2019 году, которая составила 24 гектара. Отмечается, что этот проект стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых города и исторических поселениях и обошелся в 84 миллиона рублей. Также там удалось обустроить прилегающую территорию площадью около 1,5 гектара и возвести объект капитального строительства, в котором разместилась дирекция парка.

«Мы видим совершенно несопоставимые объемы денежных средств, которые затрачиваются на благоустройство общественных пространств. „Парк Стрит“ в Сасово в 12 раз больше Верхнего городского парка в Рязани, при этом средств на него потрачено меньше и со всем объемом работ подрядчики под контролем местных властей справились в течение одного года. По мнению экспертов Народного фронта, этот проект стал лучшим из всех реализованных на территории Рязанской области. Верхний же городской парк превращается в постоянно действующую строительную площадку», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.

Он отметил, что нерационально вести благоустройство небольшой территории в течение трех лет.

Общественники попросили городские власти проанализировать ситуацию и довести парк «до ума», не тратя дополнительные бюджетные средства.