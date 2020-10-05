На ярмарках выходного дня в Рязани купили 32 тонны картофеля
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 10 октября.
В субботу, 3 октября, в Рязани прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщил
На 299 местах торговали 200 производителей. Всего у них купили:
- 32 тонны картофеля,
- 9,3 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий,
- 8 тонн молока и молочных продуктов,
- 6,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий,
- 5 тонн овощей,
- 5 тонн яблок и груш.
- 3 тонны живой рыбы,
- 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 10 октября на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».