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На ярмарках выходного дня в Рязани купили 32 тонны картофеля
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 10 октября.

В субботу, 3 октября, в Рязани прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На 299 местах торговали 200 производителей. Всего у них купили:

  • 32 тонны картофеля,
  • 9,3 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий,
  • 8 тонн молока и молочных продуктов,
  • 6,3 тонны хлеба и хлебобулочных изделий,
  • 5 тонн овощей,
  • 5 тонн яблок и груш.
  • 3 тонны живой рыбы,
  • 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 10 октября на площадках в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».