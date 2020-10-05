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На Рязанском приборном заводе провели турнир по дартсу
Победители и призеры среди мужчин и женщин получат грамоты и денежные премии.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») подвели итоги первенства по дартсу.

Соревнования проходили пять дней. Все желающие после работы приходили в заводской спортзал и состязались в меткости и точности. Чтобы стать лучшим игроком, необходимо было набрать максимальное количество очков в трех сетах по три броска в каждом.

Первое место среди женщин завоевала контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Наталья Мисюрева, победителем среди мужчин стал регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Андрей Бахин. По результатам попадания в мишень они набрали 196 и 171 очко соответственно. Победители и призеры среди мужчин и женщин получат грамоты и денежные премии.

«Соревнования по дартсу в АО „ГРПЗ“ прошли во второй раз, впервые они были организованы в 2019 году, — рассказал старший инструктор-методист по физкультуре и спорту АО „ГРПЗ“ Юрий Курсов. — Это очень доступный вид спорта, но, тем не менее, требующий определенных навыков и систематических тренировок. В этом году увеличилось количество участников первенства. Надеемся, что в дальнейшем дартс наберет еще большую популярность среди заводчан, ведь это замечательное и очень простое средство физической активности, помогающее человеку получить эмоциональную разрядку и повысить работоспособность».