Любимов поздравил рязанских учителей

Губернатор пожелал рязанским учителям успехов и творческого роста.

В понедельник, 5 октября, губернатор Николай Любимов поздравил рязанских учителей в областной филармонии. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Любимов поздравил педагогов с профессиональным праздником и поблагодарил их за энтузиазм. Губернатор пожелал рязанским учителям успехов и творческого роста, лучшим вручил региональные награды.

«Мы всегда будем помогать вам в стремлении повышать свое мастерство, реализовывать творческие задумки, инновационные проекты», — отметил Николай Любимов.

На мероприятии подвели итоги областного этапа конкурса «Учитель года России-2020». Шесть участников его суперфинала получили премии губернатора Рязанской области. Победитель — учитель географии рязанской школы №72 Ольга Ивлянова — представит регион на заключительном этапе всероссийского конкурса.