Рязанский губернатор назвал топ-20 любимых песен
Сейчас среди фаворитов Любимов выделяет Bring Me the Horizon, Blue October, The Killers, и группу Muse.
Николай Любимов рассказал о любимой музыке в эфире радио «ТКР ФМ» и сформировал для слушателей плейлист — «двадцатку губернатора», об этом он
Глава региона вспомнил свою первую технику — двухдорожечный катушечник Daina, именно на нем в 1984—1985 годах переписывал Pupo, Queen.
«Многие группы остались любимыми со студенческих времен, например, Nirvana и Def Leppard», — отметил губернатор.
Сейчас среди фаворитов Любимов выделяет Bring Me the Horizon, Blue October, The Killers, и группу Muse.