Рязанский губернатор назвал топ-20 любимых песен

Сейчас среди фаворитов Любимов выделяет Bring Me the Horizon, Blue October, The Killers, и группу Muse.

Николай Любимов рассказал о любимой музыке в эфире радио «ТКР ФМ» и сформировал для слушателей плейлист — «двадцатку губернатора», об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона вспомнил свою первую технику — двухдорожечный катушечник Daina, именно на нем в 1984—1985 годах переписывал Pupo, Queen.

«Многие группы остались любимыми со студенческих времен, например, Nirvana и Def Leppard», — отметил губернатор.

Сейчас среди фаворитов Любимов выделяет Bring Me the Horizon, Blue October, The Killers, и группу Muse.