Из-за коронавируса проверили более 300 рязанских предприятий

В отношении нарушителей возбудили дела об административных нарушениях.

В Рязани проверили более 300 предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, ночных клубов. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Во время рейдов проверили наличие масок и перчаток у сотрудников, применение дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдение дезинфекцию помещений и дистанцию между посетителями в торговых залах, кассовой зоне и других.

В отношении нарушителей возбудили дела об административных нарушениях.

Рейды продолжатся.

Напомним, из-за нарушений в Рязани временно закрыли клуб Deep.