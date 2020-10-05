Грузовики со стройматериалами загрязняют рязанские дороги — мэрия

В прошлом году за такие нарушения оштрафовали 53 водителей.

Грузовики, перевозящие стройматериалы, загрязняют рязанские дороги. Из-за того, что груз не накрывают специальными тентами, на проезжую часть высыпаются грунт, мусор, песок, известь и щебень.

Это заметили сотрудники Дирекции благоустройства города и представители мэрии. Вопрос обсудили на совещании 3 октября, которое провел замглавы администрации Владимир Бурмистров.

На встрече отметили, что большая часть нарушителей выезжает со стороны Портового проезда. Машины грузятся на территории АО «Порт Коломна» и ООО «Порт Рязань».

«После загрузки песка организациям следует рекомендовать водителям закрывать кузов специальным тентом. Совместно с компаниями мы рассмотрим возможность установки на въезде контрольного пункта с видеонаблюдением», — подчеркнул Бурмистров.

В прошлом году за такие нарушения оштрафовали 53 водителей.