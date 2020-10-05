Фомин поблагодарил рязанских учителей за самоотдачу и энтузиазм

Спикер облдумы подчеркнул, что укрепление образования — приоритетное направление государственной и региональной политики.

В понедельник, 5 октября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем учителя. Он отметил, что профессия педагога — одна из самых сложных и ответственных.

По словам Фомина, на протяжении многих лет рязанские учителя становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов педагогического мастерства, обладателями правительственных наград, почетных званий и высоких квалификационных категорий.

Спикер облдумы подчеркнул, что укрепление образования — приоритетное направление государственной и региональной политики: «У нас в области строятся новые школы, обновляется материально-техническая база учебных заведений, создаются возможности для развития сетевого взаимодействия учреждений общего, среднего и высшего звена».

Фомин поблагодарил учителей за высокую самоотдачу, энтузиазм и любовь к детям.

«Пусть ваша профессия приносит радость самореализации и творческих открытий! Счастья, благополучия, добра вам и вашим близким!» — заключил председатель облдумы.