Власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом рязанцев
В рязанских больницах находятся 226 пациентов с COVID-19.
По состоянию на 19:00 в понедельник, 5 октября, в рязанских больницах находятся 226 пациентов с COVID-19, из них восемь детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Состояние 56 человек врачи оценили как удовлетворительное, 156 пациентов находятся в средней степени тяжести.
14 человек в тяжелом состоянии, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.