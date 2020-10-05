Власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом рязанцев

В рязанских больницах находятся 226 пациентов с COVID-19.

По состоянию на 19:00 в понедельник, 5 октября, в рязанских больницах находятся 226 пациентов с COVID-19, из них восемь детей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 56 человек врачи оценили как удовлетворительное, 156 пациентов находятся в средней степени тяжести.

14 человек в тяжелом состоянии, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.