Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

Всего с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8476 человек.

По состоянию на 11:30 в понедельник, 5 октября, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8476 человек. В региональном оперштабе назвали число заболевших в районах области.

Рязань — 4413;

Рязанский район — 392;

Ряжск — 238;

Скопин — 221;

Рыбное — 215;

Касимов — 205;

Сасово — 194;

Новомичуринск — 159;

Шиловский район — 155;

Рыбновский и Скопинский районы — 147;

Клепиковский район — 135;

Касимовский район — 133;

Спасский район — 131;

Михайловский район — 126;

Шилово — 105;

Михайлов — 89;

Александро-Невский — 74;

Сараевский район — 68;

Старожиловский район — 59;

Сасовский район — 57;

Сапожок — 55;

Кораблино — 52;

Пронский район — 51;

Шацкий район — 51;

Старожилово — 50;

Спасск-Рязанский — 48;

Сараи — 46;

Захаровский район — 44;

Шацк — 41;

Пронск — 40;

Ряжский район — 40;

Милославском районе — 38;

Спас-Клепики — 37;

Милославский район и Чучково — 36;

Чучковский район — 35;

Захарово — 31;

Ухолово — 30;

Ермишинский район — 25;

Путятино — 23;

Путятинский район и Кадом— 22;

Ухоловский район — 13;

Пителинский район — 9;

Кадомский район и Пителино — 6.