Врач раскрыл необычную причину болезней сердца

Это является риском развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом он заявил в эфире телеканала « Россия-1 ».

Специалист отметил, что речь идет о воспалениях около зубных тканей.

По его словам, это является риском развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Также Мясников заявил, что онкологические заболевания могут быть последствием пародонтита.

Он отметил, что гигиена полости рта важна для профилактики сердечных заболеваний.