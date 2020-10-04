Врач раскрыл необычную причину болезней сердца
Это является риском развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пародонтит может быть причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом он заявил в эфире телеканала «
Специалист отметил, что речь идет о воспалениях около зубных тканей.
По его словам, это является риском развития ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.
Также Мясников заявил, что онкологические заболевания могут быть последствием пародонтита.
Он отметил, что гигиена полости рта важна для профилактики сердечных заболеваний.